Roma, 18 maggio 2026 – La finale del Grande Fratello Vip si avvicina e i concorrenti ancora in gara sono stati annunciati. Tra loro ci sono sei persone, selezionate tra i partecipanti che sono rimasti in casa dopo settimane di televoto. La serata finale si terrà il 19 maggio e sarà trasmessa in diretta televisiva. La decisione sul vincitore spetta al pubblico, che potrà votare fino all’ultimo momento. Tra i possibili vincitori si fa il nome di un concorrente che ha mantenuto alta l’attenzione durante tutto il percorso.

Roma, 18 maggio 2026 – Il conto alla rovescia è quasi terminato. Con la finalissima del 19 maggio ormai alle porte, i pronostici della vigilia sono stati completamente ribaltati: Raimondo Todaro è balzato in pole position per la vittoria finale del Grande Fratello Vip, scombinando i piani di quelli che sembravano i concorrenti più forti. I pronostici della vigilia. Nelle prime battute, i pronostici avevano ridotto la corsa alla vittoria a un testa a testa tutto rosa, indicando in Alessandra Mussolini e Adriana Volpe le sole papabili vincitrici. I bookmaker le davano quasi alla pari, ma il vento è cambiato rapidamente. Mentre le quotazioni della Volpe hanno subito un brusco calo nelle preferenze del pubblico, Todaro ha iniziato la sua rimonta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Chi sono i finalisti del Grande Fratello Vip e perché può vincere Raimondo Todaro

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Il Terzo Finalista del Grande Fratello Vip 8 Chi Sarà

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