Chi sono e come stanno i pedoni travolti dall' auto a Modena | due turiste e una coppia italiana in prognosi riservata

Lunedì 18 maggio, gli ospedali di Modena forniscono aggiornamenti sui tre pedoni investiti da un'auto sabato scorso. Due turiste e una coppia italiana sono ancora in prognosi riservata, con condizioni considerate gravi ma stabili. I medici indicano che i feriti necessiteranno di un lungo percorso di cure. Le loro identità non sono state rese note, e si attendono ulteriori sviluppi sulle circostanze dell’incidente.

Sono gravi, con un lungo percorso di cure davanti a loro, ma stabili. Questi gli aggiornamenti che oggi, lunedì 18 maggio, arrivano dagli ospedali dove sono ricoverati i feriti della tentata strage di sabato a Modena. Si tratta di una coppia italiana, marito e moglie, di due turiste e di un. 🔗 Leggi su Today.it

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