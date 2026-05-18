Chi minaccia chi?

Il presidente ha rivolto critiche all’Iran, accusandolo di rappresentare una minaccia per gli Stati Uniti e l’Europa nel caso in cui ottenga l’atomica. Le dichiarazioni sono arrivate dopo che sono stati segnalati alcuni attacchi che coinvolgono interessi iraniani, senza però che siano state fornite valutazioni dettagliate sulle conseguenze di eventuali azioni di risposta. La posizione ufficiale sottolinea la preoccupazione per il possibile sviluppo nucleare di Teheran e le sue implicazioni regionali e internazionali.

Trump ha attaccato l’Iran senza valutare le conseguenze. Le sue motivazioni sono confuse tranne una: se l’Iran avesse l’atomica, sarebbe una minaccia per gli Usa e l’Europa. Leo Cometti via email Gentile lettore, mi permetta di smentire totalmente l’assunto per cui l’Iran rappresenterebbe una minaccia per l’Europa. Per usare l’atomica bisogna possedere i vettori, cioè i missili, di una gittata adeguata allo scopo. L’Iran non possiede né ha mai posseduto armi in grado di sfiorare il continente americano: con vettori di raggio inferiore a 4.000 km può al massimo colpire Grecia, Cipro, Sicilia, ma non oltre. Quindi le ipotetiche testate nucleari non costituirebbero una minaccia per gli Usa o per noi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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NON SOLO SOLDI | Chi minaccia la logistica

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