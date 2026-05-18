Franco Di Mare è stato un giornalista noto per aver condotto programmi televisivi come Unomattina. Ha lavorato nel settore dell'informazione per diversi anni, partecipando a trasmissioni di divulgazione e approfondimento. La sua carriera si è sviluppata principalmente in ambito televisivo, dove ha ricoperto ruoli di conduttore e autore. La sua presenza in televisione è stata costante nel tempo, contribuendo con il suo stile a creare un rapporto diretto con il pubblico.

Per anni, è entrato nelle nostre case con la delicatezza di un vecchio amico. Perché Franco Di Mare, spentosi a Roma all’età di 68 anni, è stato esattamente questo: un punto di riferimento per il pubblico italiano, un giornalista di razza che ancora oggi manca al servizio pubblico, purtroppo quello che l’aveva abbandonato nel momento di maggiore difficoltà. La sua storia inizia prestissimo, quando ancora ragazzo rimane folgorato dal giornalismo e dalla verità che non ha mai smesso di raccontare, fino all’ultimo dei suoi giorni. Chi è Franco Di Mare. Napoletano verace, classe 1955, Di Mare aveva il giornalismo nel sangue. Professionista dal 1983, dopo le prime importanti esperienze sulla carta stampata e nelle agenzie di stampa, nel 1991 compie il grande salto in Rai. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi era Franco Di Mare, il giornalista di Unomattina

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Le parole per dirlo di Franco Di Mare

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