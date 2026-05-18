Giuliana Brugnoli, nota come madre di Cristiana Ciacci, è stata anche la prima moglie di Little Tony, con cui si è sposata nel 1972. Prima di questo matrimonio, lavorava come hostess di volo. La sua relazione con Little Tony si è conclusa con il divorzio, tuttavia il loro matrimonio ha segnato un capitolo importante della sua vita. Cristiana Ciacci è la figlia di Giuliana Brugnoli e di Little Tony.

La mamma di Cristiana Ciacci è Giuliana Brugnoli, hostess di volo e prima moglie di Little Tony, con cui si è sposata nel 1972. La figlia del cantante sanmarinese ha raccontato il loro primo incontro a Mara Venier, durante una puntata di Domenica In: “Mamma stava prendendo il sole a Ostia e lui l’ha avvicinata. Non voleva saperne niente nonostante fosse famoso. Una corte serrata a cui ha resistito per 6 mesi, poi sono stati insieme per 12 anni “. “Quando sono nata i miei genitori erano già separati. Abbiamo sempre vissuto in tre case diverse: quella di mio padre, quella di mia madre e quella dove vivevo io con le tate. Sono stata cresciuta da mia nonna e dalle tate, ne ho cambiate una cinquantina”, racconta Cristiana Ciacci, nata dal matrimonio di Little Tony e Giuliana Brugnoli, hostess di volo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è la mamma di Cristiana Ciacci, Giuliana Brugnoli (e prima moglie di Little Tony)

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