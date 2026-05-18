Chi è il ragazzo morto dopo aver mangiato un gelato
Un ragazzo di 16 anni è deceduto dopo aver consumato un gelato in un negozio di Casoria. L'episodio si è verificato nel pomeriggio, e sul posto sono intervenuti i soccorsi. I medici hanno cercato di rianimarlo, ma senza successo. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause del decesso e verificare eventuali responsabilità dell'esercizio commerciale coinvolto. La famiglia del ragazzo è sotto shock per quanto accaduto.
Adriano D'Orso, 16 anni, è il giovane morto dopo aver ingerito un gelato in un esercizio commerciale di Casoria. Allergico al lattosio, in quella gelateria ci andava spesso e si sentiva sicuro nel prendere gusti privi di fattori allergici. Sabato sera però qualcosa è andato storto, dopo aver. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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Ragazzo di 16 anni muore dopo aver mangiato un gelato a Casoria: l’ipotesi dello shock anafilatticoUn 16enne è morto dopo aver mangiato un gelato in via Bologna, a Casoria (Napoli).
L’orrore di #Modena va ricercato in chi ha permesso che un ragazzo in quelle condizioni non fosse curato e tenuto sotto controllo. Il vero problema è che le malattie mentali sono da sempre sottovalutate. Ci sono schegge impazzite libere che minano la sicurez x.com
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