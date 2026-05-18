Chi è il ragazzo morto dopo aver mangiato un gelato

Un ragazzo di 16 anni è deceduto dopo aver consumato un gelato in un negozio di Casoria. L'episodio si è verificato nel pomeriggio, e sul posto sono intervenuti i soccorsi. I medici hanno cercato di rianimarlo, ma senza successo. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause del decesso e verificare eventuali responsabilità dell'esercizio commerciale coinvolto. La famiglia del ragazzo è sotto shock per quanto accaduto.

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