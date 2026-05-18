Chi è Erasmo Genzini protagonista di Lapponia I love iù

Erasmo Genzini è il protagonista del film Lapponia I love iù, un’opera che ha ottenuto grande attenzione tra il pubblico. L’attore napoletano interpreta il ruolo principale nel film, che ha riscosso consensi e ha contribuito a rafforzare la sua presenza nel panorama cinematografico. La pellicola è stata trasmessa in televisione e ha riscosso successo di ascolti. Genzini ha già alle spalle diverse esperienze nel settore e questa interpretazione rappresenta un ulteriore passo nella sua carriera.

Erasmo Genzini è il protagonista di Lapponia I love iù, il film che ha conquistato i telespettatori e che segna un nuovo successo nella carriera dell’attore napoletano. Erasmo Genzini, la carriera e i film. Classe 1991, Erasmo Genzini è nato a Gragnano, paese in provincia di Napoli. Sin da piccolo ha iniziato a studiare recitazione e nel 2017 ha esordito ottenendo un ruolo importante nel film Sotto copertura – La cattura di Zagaria. Il ruolo di Nicola Sasso, aiutante del boss Michele Zagaria, gli ha regalato da subito grande notorietà, consentendogli di entrare nel cast de L’Isola di Pietro con Gianni Morandi. Nel 2021 per lui arriva un ruolo nella fiction Che Dio ci aiuti con Elena Sofia Ricci, poco dopo sbarca nel cast di Buongiorno mamma! con Raoul Bova. 🔗 Leggi su Dilei.it

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