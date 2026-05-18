Da diversi mesi le canzoni di Lia Monroe sono presenti su piattaforme come Spotify, TikTok e Instagram, raggiungendo un vasto pubblico online. Recentemente si è scoperto che l'intelligenza artificiale non viene utilizzata solo per comporre musica, ma anche per creare cantanti virtuali. Questa tecnologia permette di generare voci digitali che interpretano le canzoni, sollevando domande sulla reale identità di Lia Monroe e sul ruolo dell'AI nel mondo musicale.

di Rocco Ciarmoli Da mesi le sue canzoni circolano ovunque tra Spotify, TikTok, Instagram e YouTube. Un soul lento e malinconico in spagnolo, accompagnato da un’estetica cinematografica in bianco e nero, una voce fragile, testi sentimentali perfetti per le playlist notturne, quando le ferite sono aperte e il cervello abbassa la guardia. I titoli sembrano usciti direttamente da un archivio emotivo generato per algoritmo: Nací para ser yo, Mentiroso, Sigo aquí. Eppure nessuno sa davvero chi sia Lia Monroe. Le domande “chi è?” ed “esiste davvero?” sono diventate virali soprattutto su Reddit e TikTok, dove migliaia di utenti discutono sull’autenticità del progetto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Chi è davvero Lia Monroe? Ora l’Ai non sa solo creare canzoni, ma pure cantanti

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