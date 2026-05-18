Daria Colombo è una donna che si occupa di diverse attività, tra cui imprenditoria, scrittura, giornalismo e direzione artistica. È nota anche per essere la moglie del cantante e scrittore Roberto Vecchioni. La sua carriera si sviluppa attraverso vari settori, e da molti anni mantiene un legame stretto con il musicista. Non sono disponibili dettagli sulla sua vita privata o sugli incarichi specifici che ricopre.

Imprenditrice, scrittrice, giornalista e art director, Daria Colombo è una donna dai mille talenti e da tantissimi anni è accanto a Roberto Vecchioni. I due hanno superato insieme momenti felici, ma anche grandi dolori, restando sempre uniti. Chi è Daria Colombo. Classe 1955, Daria Colombo è nata a Verona ed è la figlia di Vittorio Colombo, ex senatore e politico molto conosciuto. Dopo essersi laureata in Lettere Moderne all’Università degli Studi di Padova, ha iniziato a lavorare in ambito cinematografico, televisivo e teatrale. La sua carriera, segnata da un grande talento, l’ha portata a collaborare con grandi uomini di cultura, da Pasquale Festa Campanile a Giancarlo Nicotra, sino ad Adriano Celentano. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi è Daria Colombo, la moglie di Roberto Vecchioni

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