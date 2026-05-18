Chi controlla il passato – La storia nelle mani del potere presentazione a Montecitorio
Martedì 19 maggio, alle 18, si terrà a Montecitorio la presentazione del libro “Chi controlla il passato – La storia nelle mani del potere”, scritto da Giorgio Caravale. L’evento si svolgerà nella Sala Matteotti e coinvolgerà la discussione sul contenuto dell’opera, che affronta il ruolo del potere nel modo in cui si rappresenta e si interpreta la storia. La presentazione si inserisce nel calendario di incontri pubblici dedicati a temi storici e politici.
ROMA – Martedì 19 maggio, a partire dalle ore 18, presso la Sala Matteotti di Montecitorio si svolgerà la presentazione del libro “Chi controlla il passato – La storia nelle mani del potere”, di Giorgio Caravale. Si prevede nell’occasione il saluto della vice presidente della Camera dei Deputati, Anna Ascani. L’appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
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