Chi controlla il passato – La storia nelle mani del potere presentazione a Montecitorio

Martedì 19 maggio, alle 18, si terrà a Montecitorio la presentazione del libro “Chi controlla il passato – La storia nelle mani del potere”, scritto da Giorgio Caravale. L’evento si svolgerà nella Sala Matteotti e coinvolgerà la discussione sul contenuto dell’opera, che affronta il ruolo del potere nel modo in cui si rappresenta e si interpreta la storia. La presentazione si inserisce nel calendario di incontri pubblici dedicati a temi storici e politici.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui