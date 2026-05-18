Chi adesso minimizza apre le porte al terrorismo

Recentemente, a Modena, si sono verificati eventi che hanno attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità. La vicenda ha coinvolto una serie di sviluppi giudiziari e investigativi che hanno portato a un acceso dibattito pubblico. Alcune persone cercano di minimizzare quanto accaduto, ma questa posizione rischia di dare spazio a interpretazioni più estreme e pericolose. La realtà dei fatti, comunque, rimane quella documentata dalle fonti ufficiali e dalle indagini in corso.

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Ciò che è accaduto a Modena ha un nome preciso. E no, non cambia se ci rifiutiamo di pronunciarlo. Possiamo girarci attorno quanto vogliamo, possiamo scegliere parole più morbide, più prudenti, più rassicuranti, ma la realtà resta identica. Un uomo si lancia sulla folla con un'auto, travolge innocenti, li asfalta, poi scende armato di coltello e cerca di colpire indiscriminatamente i passanti. Ci sono persone che lottano tra la vita e la morte. C'è una coppia, marito e moglie, a cui sono state amputate le gambe. Esistenze devastate per sempre. Eppure, appena si accende la televisione, il primo riflesso collettivo non è comprendere il pericolo, ma negarlo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Chi adesso minimizza apre le porte al terrorismo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Husband Secretly Marries Mistress, Wife Crashes Wedding With Divorce Papers and Exposes Him Sullo stesso argomento Terrorismo, Gasparri: «Chi oggi minimizza è la stessa sinistra che andava a trovare Cospito in carcere»«Quando il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, mise in evidenza la pericolosità del terrorismo anarchico, la sinistra prima lo aggredì e poi lo... Chi apre le porte agli islamistiCi voleva la corrida antiamericana guidata da Sánchez, alla quale si sono accodati subito Elly Schlein e persino Beppe Grillo, per portare a termine...