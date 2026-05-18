Cheddira il bomber ritrovato | ora è lui l’uomo in più del Lecce e del fanta
Dopo aver segnato un gol e fornito un assist contro il Pisa, il giocatore si è distinto nuovamente con una doppietta in una recente partita. La sua performance ha portato il Lecce a ottenere un risultato importante e ha attirato l’attenzione di tifosi e media. La sua presenza in campo si fa notare per continuità e determinazione, confermandosi come uno dei punti di riferimento della squadra in questa stagione. La sua attività si combina con le azioni offensive e la capacità di sfruttare le occasioni davanti alla porta.
Il Lecce espugna il Mapei Stadium al termine di una sfida ricca di emozioni, conquistando tre punti pesantissimi nella lotta salvezza. Al 96’ è Stulic a prendersi la scena con il gol decisivo, ma il grande protagonista del primo tempo è stato Walid Cheddira, autore di una splendida doppietta. Nel momento più delicato della stagione, l’attaccante marocchino ha risposto presente. Dopo il gol e l’assist messi a referto contro il Pisa nella 35ª giornata, Cheddira si è ripetuto con una prova da trascinatore assoluto. Non segnava due reti nella stessa partita in Serie A dall’aprile 2024, quando con la maglia del Frosinone colpì due volte il Napoli, club che oggi detiene il suo cartellino. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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