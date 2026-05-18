Il penultimo appuntamento stagionale di Che tempo che fa ha confermato ancora il vero talento di Fabio Fazio: aprire con l’impegno geopolitico – questa volta con Bernie Sanders ed Elly Schlein a discutere di diritti e riforme globali – e virare poi verso il grande racconto umano fatto di sport, musica e costume italiano. E chiudere, immancabilmente, con il Tavolo. Un format rodato, quasi prevedibile nel suo funzionare, che domenica sera ha trovato però nella qualità degli ospiti il suo punto di forza (c’era anche Jannik Sinner in collegamento). Ecco le nostre pagelle. Roberto Bolle – La disciplina che vince sul tempo. Voto: 8. A guardarlo muoversi, quei 51 anni sembrano essere passati in un colpo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Che tempo che fa, pagelle del 17 maggio: Sal Da Vinci incredulo (8), Sinner a sorpresa (10), Roberto Bolle commosso (8)

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