Che Tempo Che Fa Littizzetto e la dantesca pagina del diario personale del Ministro Giuli

Durante la trasmissione televisiva, l’attrice e comica ha preso il posto della consueta letterina del 17 maggio 2026, leggendo una pagina immaginaria tratta dal diario personale di un ministro della Cultura. La scena si è svolta nel contesto di una puntata di un programma di approfondimento culturale, dove è stata presentata questa lettura come parte di un segmento dedicato a contenuti satirici. La pagina, descritta come “dantesca” dal pubblico, è stata interpretata in modo umoristico dalla conduttrice.

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