Che Tempo Che Fa Littizzetto e la dantesca pagina del diario personale del Ministro Giuli

Da lapresse.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la trasmissione televisiva, l’attrice e comica ha preso il posto della consueta letterina del 17 maggio 2026, leggendo una pagina immaginaria tratta dal diario personale di un ministro della Cultura. La scena si è svolta nel contesto di una puntata di un programma di approfondimento culturale, dove è stata presentata questa lettura come parte di un segmento dedicato a contenuti satirici. La pagina, descritta come “dantesca” dal pubblico, è stata interpretata in modo umoristico dalla conduttrice.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Home > Spettacoli > Televisione > Luciana Littizzetto ha letto un’ipotetica pagina tratta dal diario personale del Ministro della Cultura Alessandro Giuli al posto della sua consueta “letterina” del 17 maggio 2026 a Che Tempo Che Fa. “Caro diario, nel mezzo del cammin del ministero io che del governo sono bello mi ritrovai in un casino vero per ciò che dissi al David di Donatello”, inizia così il diario in stile dantesco con Giorgia Meloni che diventa la gran nocchiera “incazzata nera”. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

che tempo che fa littizzetto e la dantesca pagina del diario personale del ministro giuli
© Lapresse.it - Che Tempo Che Fa, Littizzetto e la "dantesca" pagina del diario personale del Ministro Giuli
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Luciana Littizzetto e la bacchetta magica per pagare con il POS

Video Luciana Littizzetto e la bacchetta magica per pagare con il POS

Sullo stesso argomento

Che Tempo Che Fa, la letterina di Luciana Littizzetto al ministro Crosetto: "Vorrei commentare perché fossi a Dubai nel momento peggiore"In occasione della puntata di ‘Che Tempo Che Fa‘ dell’8 marzo 2026, sul Nove, Luciana Littizzetto ha dedicato la sua letterina a Guido Crosetto.

Che tempo che fa, pagelle del 22 marzo: Ferilli belva (8), Venier in dubbio (6), Littizzetto impeccabile (10+)La puntata del 22 marzo 2026 di Che tempo che fa non è stata priva di riferimenti al Referendum Giustizia; il siparietto “sì” e “no” di Ficarra e...

che tempo che che tempo che faSinner a Che Tempo Che Fa: Il pubblico mi ha aiutato tantissimo. Mattarella è simpaticissimoIl numero 1 del mondo ospite di Fabio Fazio dopo la vittoria agli Internazionali BNL d'Italia: Due settimane toste, ma il pubblico di Roma è stato incredibile. Emozionato anche con il Presidente dell ... affaritaliani.it

che tempo che che tempo che faSinner a Che tempo che fa: Settimane toste a Roma, ma il pubblico mi ha aiutato VIDEOJannik Sinner si gode il trionfo agli Internazionali d'Italia e, ospite di Che Tempo Che Fa, ringrazia il pubblico romano dopo la storica vittoria al ... ilgazzettino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web