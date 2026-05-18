Che Tempo Che Fa Littizzetto e la dantesca pagina del diario personale del Ministro Giuli
Durante la trasmissione televisiva, l’attrice e comica ha preso il posto della consueta letterina del 17 maggio 2026, leggendo una pagina immaginaria tratta dal diario personale di un ministro della Cultura. La scena si è svolta nel contesto di una puntata di un programma di approfondimento culturale, dove è stata presentata questa lettura come parte di un segmento dedicato a contenuti satirici. La pagina, descritta come “dantesca” dal pubblico, è stata interpretata in modo umoristico dalla conduttrice.
Home > Spettacoli > Televisione > Luciana Littizzetto ha letto un’ipotetica pagina tratta dal diario personale del Ministro della Cultura Alessandro Giuli al posto della sua consueta “letterina” del 17 maggio 2026 a Che Tempo Che Fa. “Caro diario, nel mezzo del cammin del ministero io che del governo sono bello mi ritrovai in un casino vero per ciò che dissi al David di Donatello”, inizia così il diario in stile dantesco con Giorgia Meloni che diventa la gran nocchiera “incazzata nera”. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it
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Un altro grande risultato per Che Tempo Che Fa sul Nove: quasi un milione e mezzo di telespettatori e l’8% di share, confermando Nove sul podio delle reti più viste. Sui social 30 milioni di visualizzazioni con il record di 1 milione di interazioni. Grazie e a dom - Facebook facebook
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