Che fine ha fatto il progetto del nuovo impianto sportivo a Fonte Laurentina
Da agosto 2025, la comunità di Fonte Laurentina attende aggiornamenti sul progetto di riqualificazione e gestione dell’ex impianto sportivo di parco Pontecovo. Il progetto riguarda un’area che si trova nel quartiere e riguarda la realizzazione di un nuovo impianto sportivo. Finora, non sono stati comunicati sviluppi ufficiali o decisioni riguardo allo stato di avanzamento dei lavori o alle tempistiche previste. La mancanza di notizie ha alimentato aspettative tra i residenti e gli interessati.
Che fine ha fatto il progetto di riqualificazione e gestione dell'ex impianto sportivo di parco Pontecovo, a Fonte Laurentina? Da agosto 2025 la comunità locale attende novità. Anche perché ogni estate da quelle parti si ripropone lo stesso problema, cioè la manutenzione del verde e il rischio. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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