Che fine ha fatto il progetto del nuovo impianto sportivo a Fonte Laurentina

Da agosto 2025, la comunità di Fonte Laurentina attende aggiornamenti sul progetto di riqualificazione e gestione dell’ex impianto sportivo di parco Pontecovo. Il progetto riguarda un’area che si trova nel quartiere e riguarda la realizzazione di un nuovo impianto sportivo. Finora, non sono stati comunicati sviluppi ufficiali o decisioni riguardo allo stato di avanzamento dei lavori o alle tempistiche previste. La mancanza di notizie ha alimentato aspettative tra i residenti e gli interessati.

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