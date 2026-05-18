Che cosa ha fatto davvero il governo sulla cittadinanza

Da today.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La vicenda legata alla tentata strage di Modena, attribuita a Salim El Koudri, ha portato nuovamente sotto i riflettori il tema della cittadinanza e delle politiche di sicurezza adottate dal governo. La vicenda ha generato discussioni pubbliche e ha evidenziato le misure già messe in atto e quelle ancora in corso di definizione nel settore della sicurezza e dell’immigrazione. La vicenda ha anche portato a interrogativi sulla gestione delle procedure di cittadinanza e sulla prevenzione di atti violenti.

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La tentata strage di Modena commessa da Salim El Koudri ha riacceso i riflettori sul dossier sicurezza. E il centrodestra si divide sulla necessità o meno di introdurre nuove norme sulla cittadinanza, con la solita lite tra Forza Italia e Lega. Ma al di là degli annunci di nuove strette. 🔗 Leggi su Today.it

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