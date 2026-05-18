Cesare Battisti si lancia nel banqueting La ’base operativa’ sarà a Segrate

Lo chef milanese Cesare Battisti, noto per essere titolare di tre ristoranti e di un pastificio nel capoluogo, ha annunciato l’apertura di una nuova attività nel settore del banqueting. La ‘base operativa’ sarà situata a Segrate, dove si occuperà dell’allestimento e della gestione di banchetti per eventi e cerimonie. La scelta di questa sede mira a supportare i servizi di catering e allestimento, ampliando così la presenza nel settore della ristorazione oltre i locali già gestiti.

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Con una base logistica a Segrate, lo chef milanese Cesare Battisti, già titolare di tre ristoranti e un pastificio nel capoluogo meneghino, si candida anche a diventare protagonista del mondo del banqueting, il servizio di allestimento e gestione di banchetti, per eventi e cerimonie. Il punto di appoggio di questa attività è uno spazio di 600 metri quadrati in via Di Vittorio, a Segrate. È qui che si trovano cucine, magazzini e celle per la conservazione degli alimenti. "Qualcuno le chiama dark kitchen, io preferisco definirli centri cottura - spiega lo chef - Facilmente accessibile anche da parte dei fornitori, quello di Segrate viene attivato all’occorrenza, anche per quanto riguarda l’ingaggio di cuochi e personale". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cesare Battisti si lancia nel banqueting. La ’base operativa’ sarà a Segrate ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Cortona, viale Cesare Battisti si rifà il look Leggi anche: La pista ciciabile di via Cesare Battisti, iniziati i lavori FORSE PRETENDE UNA SUITE Cesare #Battisti chiede permessi premio e una cella singola x.com Approvata una variante per la pista ciclabile in via Cesare Battisti a #... reddit Cesare Battisti si lancia nel banqueting. La ’base operativa’ sarà a SegrateCon una base logistica a Segrate, lo chef milanese Cesare Battisti, già titolare di tre ristoranti e un pastificio ... ilgiorno.it