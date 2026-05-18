Cesare Battisti si lancia nel banqueting La ’base operativa’ sarà a Segrate
Lo chef milanese Cesare Battisti, noto per essere titolare di tre ristoranti e di un pastificio nel capoluogo, ha annunciato l’apertura di una nuova attività nel settore del banqueting. La ‘base operativa’ sarà situata a Segrate, dove si occuperà dell’allestimento e della gestione di banchetti per eventi e cerimonie. La scelta di questa sede mira a supportare i servizi di catering e allestimento, ampliando così la presenza nel settore della ristorazione oltre i locali già gestiti.
Con una base logistica a Segrate, lo chef milanese Cesare Battisti, già titolare di tre ristoranti e un pastificio nel capoluogo meneghino, si candida anche a diventare protagonista del mondo del banqueting, il servizio di allestimento e gestione di banchetti, per eventi e cerimonie. Il punto di appoggio di questa attività è uno spazio di 600 metri quadrati in via Di Vittorio, a Segrate. È qui che si trovano cucine, magazzini e celle per la conservazione degli alimenti. "Qualcuno le chiama dark kitchen, io preferisco definirli centri cottura - spiega lo chef - Facilmente accessibile anche da parte dei fornitori, quello di Segrate viene attivato all’occorrenza, anche per quanto riguarda l’ingaggio di cuochi e personale". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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