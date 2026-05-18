Centro di permanenza per i rimpatri mozione in consiglio regionale Serve sviluppo non nuove marginalità
Un consigliere regionale del Movimento 5 Stelle ha presentato una mozione in Consiglio regionale per chiedere alla Regione Campania di esprimere un'opposizione formale alla creazione di un Centro di Permanenza per i Rimpatri a Castel. La mozione evidenzia la richiesta di promuovere lo sviluppo e di evitare la creazione di nuove marginalità. La proposta è stata annunciata durante una seduta del Consiglio regionale e riguarda la posizione della Regione sulla realizzazione del centro.
Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Raffaele Aveta ha annunciato di aver depositato una mozione in Consiglio regionale per chiedere alla Regione Campania di esprimere formalmente la propria contrarietà alla realizzazione di un Centro di Permanenza per i Rimpatri (CPR) a Castel. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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