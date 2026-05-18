Centro di permanenza per i rimpatri mozione in consiglio regionale Serve sviluppo non nuove marginalità

Un consigliere regionale del Movimento 5 Stelle ha presentato una mozione in Consiglio regionale per chiedere alla Regione Campania di esprimere un'opposizione formale alla creazione di un Centro di Permanenza per i Rimpatri a Castel. La mozione evidenzia la richiesta di promuovere lo sviluppo e di evitare la creazione di nuove marginalità. La proposta è stata annunciata durante una seduta del Consiglio regionale e riguarda la posizione della Regione sulla realizzazione del centro.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui