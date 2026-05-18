Centro anziani | scoppia la guerra degli elettrodomestici Consigliere opposizione chiede chiusura

A San Pietro Vernotico, la disputa relativa al Centro polivalente per anziani continua a suscitare tensioni tra le parti coinvolte. Un consigliere dell’opposizione ha richiesto ufficialmente la chiusura dell’edificio, mentre le discussioni si fanno sempre più accese. La questione riguarda alcuni elettrodomestici presenti nella struttura, che hanno scatenato un acceso confronto tra chi sostiene la necessità di intervenire e chi difende la gestione attuale. La situazione rimane al centro del dibattito locale, con sviluppi ancora da definire.

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