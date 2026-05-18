Centri per l’impiego di Brindisi e provincia | 108 annunci di lavoro e 234 figure ricercate
Nella regione di Brindisi e provincia, i centri per l’impiego hanno pubblicato questa settimana 108 annunci di lavoro, offrendo complessivamente 234 posizioni in vari settori. Il rapporto settimanale, elaborato dall’Ambito di Brindisi di Arpal Puglia, fornisce un quadro aggiornato sulla domanda di occupazione locale. I numeri indicano una presenza consistente di offerte di lavoro e di figure professionali ricercate, evidenziando un panorama occupazionale ancora attivo e articolato.
BRINDISI - Il 19esimo report settimanale, elaborato dall’Ambito di Brindisi di Arpal Puglia, attesta anche questa settimana un panorama ricco e variegato per chi è in cerca di occupazione: 108 annunci attivi, per un totale di 234 posti di lavoro nei diversi settori produttivi del territorio.A. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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