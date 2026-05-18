Cento&Uno modi per guarire - Booh Blues di Guarigione in concerto
Sabato 23 maggio alle 21:00, i BOOH – Blues di Guarigione si esibiranno al Cento&Uno di Vitinia, in Via Sarsina 101101A. La serata prevede un concerto live che mescola blues e ironia, con un repertorio di canzoni non richieste. L’evento si svolgerà nel locale nella zona di Vitinia, offrendo un momento musicale tra generi e stili diversi. I musicisti proporranno un mix di brani dal vivo, creando un’atmosfera informale e coinvolgente.
Sabato 23 maggio, alle ore 21:00, i BOOH – Blues di Guarigione arrivano al Cento&Uno di Vitinia, in Via Sarsina 101101A, per una serata live tra blues, ironia e canzoni non richieste.Il concerto, dal titolo “Cento&Uno modi per guarire”, porta sul palco l’immaginario del progetto BOOH: una. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Sullo stesso argomento
Monia & the Saints Band: il battito soul del rhythm & blues a NegrarC’è un’energia speciale che nasce quando passione, talento e musica si incontrano.
“Post-Rottura 1000 modi per guarire”: Andre KoL firma il suo debut album tra terapia emotiva e pop contemporaneoUndici brani che seguono il decorso di una separazione e trasformano il mal d’amore in una vera e propria terapia in musica.