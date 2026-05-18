Cento&Uno modi per guarire - Booh Blues di Guarigione in concerto

Sabato 23 maggio alle 21:00, i BOOH – Blues di Guarigione si esibiranno al Cento&Uno di Vitinia, in Via Sarsina 101101A. La serata prevede un concerto live che mescola blues e ironia, con un repertorio di canzoni non richieste. L’evento si svolgerà nel locale nella zona di Vitinia, offrendo un momento musicale tra generi e stili diversi. I musicisti proporranno un mix di brani dal vivo, creando un’atmosfera informale e coinvolgente.

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