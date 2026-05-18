Cento piacentini hanno contribuito al programma per le Politiche del M5s
Sabato 16 maggio, a Piacenza, si è svolta l’iniziativa “Nova-parola all’Italia”, promossa dal Movimento 5 Stelle. L’evento ha coinvolto circa cento cittadini locali che hanno partecipato alla discussione per contribuire alla stesura del programma politico del partito in vista delle prossime elezioni politiche. La mobilitazione si è svolta contemporaneamente in altre cento città italiane, con l’obiettivo di raccogliere idee e proposte direttamente dai cittadini.
Si è tenuta anche a Piacenza, nella giornata di sabato 16 maggio, come in altre cento città italiane, “Nova-parola all’Italia”, l'iniziativa promossa dal Movimento 5 Stelle che ha l’obiettivo di costruire interamente dal basso il programma del futuro Governo in vista delle elezioni politiche del. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Sullo stesso argomento
Cento cani per cento scrittori: quando le muse hanno quattro zampePuò un saggio essere ispirato da uno scondinzolio di gioia senza fine? Accade nel libro di Felice Modica, autore e protagonista di un coro...
Vittorio Cogliati Dezza: “Il cortocircuito della crisi climatica: favorisce le disuguaglianze sociali che hanno contribuito a crearla”Le detrazioni fiscali per incentivare lo sviluppo per le rinnovabili? Misure regressive, come quelle per la riqualificazione energetica degli...