Cento piacentini hanno contribuito al programma per le Politiche del M5s

Sabato 16 maggio, a Piacenza, si è svolta l’iniziativa “Nova-parola all’Italia”, promossa dal Movimento 5 Stelle. L’evento ha coinvolto circa cento cittadini locali che hanno partecipato alla discussione per contribuire alla stesura del programma politico del partito in vista delle prossime elezioni politiche. La mobilitazione si è svolta contemporaneamente in altre cento città italiane, con l’obiettivo di raccogliere idee e proposte direttamente dai cittadini.

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