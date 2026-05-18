Cementificazione vecchia Darsena Marenghi | Sono contrario a rischio realtà produttive della città
Il candidato della coalizione di centrodestra alla carica di sindaco ha partecipato ieri a una manifestazione pubblica organizzata dalle associazioni ambientaliste presso la vecchia darsena del porto commerciale di Salerno. L’evento ha visto numerosi cittadini riuniti per esprimere la propria opposizione all’ipotesi di cementificazione della zona. Marenghi ha espresso la propria contrarietà alla proposta, evidenziando i rischi che questa potrebbe comportare per le realtà produttive locali. La manifestazione si è svolta in un clima di partecipazione e attenzione sulle questioni legate allo sviluppo urbano e alla tutela del territorio.
Il candidato della coalizione di centrodestra alla carica di sindaco Gherardo Maria Marenghi ha preso parte ieri alla manifestazione pubblica di mobilitazione cittadina promossa dalle associazioni ambientaliste, presso la vecchia darsena del porto commerciale di Salerno, contro l’ipotesi di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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