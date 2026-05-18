Celentano ricoverato è una fake news Lippi si difende | Un mondo impazzito le notizie dilagano senza controllo

Claudio Lippi ha dichiarato di aver condiviso su Facebook una notizia riguardante il ricovero in ospedale di Adriano Celentano, ritenendola affidabile in base a un messaggio ricevuto da soggetti ritenuti attendibili. Successivamente, Lippi ha precisato di aver compiuto questa azione pensando si trattasse di un'informazione verificata, ma ha anche commentato come nel mondo odierno le notizie false si diffondano facilmente e senza controllo. La notizia del presunto ricovero di Celentano si è rivelata una fake news.

Claudio Lippi spiega su Fanpage.it cosa lo ha spinto a condividere su Facebook la notizia del presunto ricovero in ospedale di Adriano Celentano: "Mi hanno mandato un messaggio soggetti affidabili che avevano sentito dare questa comunicazione. Ovvio che l’augurio sia che si tratti di un Fake, ma sta diventando molto grave che si conceda questo dilagare di notizie che non si sa mai se siano vere o false". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Adriano Celentano è in fin di vita Claudio Lippi rivela che è in ospedale in gravi condizioni

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