Ceccarelli risponde a Legambiente | Totale sintonia sul futuro di Arezzo
Il sindaco di Arezzo ha commentato positivamente il manifesto di Legambiente, affermando di condividere le proposte contenute e di essere allineato con le idee per il futuro della città. Ha sottolineato che nel suo programma già sono presenti misure volte a promuovere una svolta verde e partecipativa. La replica è arrivata dopo la presentazione del documento da parte dell’associazione ambientalista, che aveva evidenziato alcuni obiettivi per il miglioramento urbano e ambientale.
Arezzo, 18 maggio 2026 – " Ceccarelli risponde a Legambiente: «Totale sintonia sul futuro di Arezzo. Nel nostro programma c'è già la svolta green e partecipata che la città aspetta» «Leggendo il manifesto programmatico di Legambiente Arezzo mi sono assolutamente ritrovato. La visione di città che viene proposta non solo è condivisibile, ma coincide quasi con il programma che la nostra coalizione ha scritto e presentato agli aretini. Una coincidenza che dimostra come la nostra proposta non sia fatta di slogan elettorali, ma di risposte concrete a necessità reali e non più rimandabili». Lo dichiara il candidato sindaco del centrosinistra e dei civici, Vincenzo Ceccarelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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