Ceccarelli risponde a Legambiente | Totale sintonia sul futuro di Arezzo

Il sindaco di Arezzo ha commentato positivamente il manifesto di Legambiente, affermando di condividere le proposte contenute e di essere allineato con le idee per il futuro della città. Ha sottolineato che nel suo programma già sono presenti misure volte a promuovere una svolta verde e partecipativa. La replica è arrivata dopo la presentazione del documento da parte dell’associazione ambientalista, che aveva evidenziato alcuni obiettivi per il miglioramento urbano e ambientale.

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