C' è un novarese tra i top under 30 d' Italia di Forbes | è il dj Loddj

Tra i giovani italiani riconosciuti da Forbes tra i migliori “under 30” del 2026 c’è anche un dj novarese. Si chiama Simone Loddi e ha meno di trent’anni. La sua presenza in questa lista significa che si distingue per le sue capacità nel settore musicale, in cui ha già ottenuto attenzione e riconoscimenti. La selezione di Forbes si basa su giovani che si sono fatti notare per le loro competenze e risultati, anche se ancora giovanissimi.

Simone Loddi è tra i top under 30 italiani 2026 di Forbes. Tutti questi talenti hanno meno di 30 anni e hanno già colpito per le loro doti fuori dal comune nei loro campi. Tra di loro ci sono nomi decisamente noti di giovanissimi imprenditori, campioni dello sport e personaggi del mondo dello. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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