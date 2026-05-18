A Pistoia sono in corso ricerche in un vivaio privato dopo aver segnalato la presenza di un coccodrillo nel laghetto. Le forze dell’ordine, tra cui i carabinieri forestali e i vigili del fuoco, hanno installato fototrappole per monitorare la zona. La scoperta ha suscitato attenzione e si sta lavorando per capire come e quando sia stato introdotto l’animale. Nessuna informazione è stata ancora resa nota sui risultati delle verifiche in corso.

Come dice il saggio adagio, prevenire è meglio che curare. E allora ecco le fototrappole, i carabinieri forestali, i vigili del fuoco. E i veterinari. Sì, tutto necessario, per la nostra incolumità e sicurezza e per la sua (dell’animale). E no, Pistoia non è stata trasformata in un set cinematografico nelle fogne di New York City. Semplicemente (si fa per dire) un cittadino ha segnalato la presenza – secondo lo stesso, con buona certezza – di un coccodrillo in un laghetto privato. Nella frazione di Masiano. Strano, certamente, ma non così tanto se si pensa a quanto il pet trade, specialmente di animali esotici, sia esploso in Italia negli ultimi anni (qui, a proposito, l’intervista a un’esperta di conservazione e reati legati al traffico di animali ). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “C’è un coccodrillo nel laghetto”, a Pistoia scattano le ricerche in un vivaio privato: il mistero e le ipotesi

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