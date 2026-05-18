Catene in Festa | musica cucina e spettacoli a Marghera

A Marghera si svolge nuovamente “Catene in Festa”, un evento organizzato dalla Parrocchia Madonna della Salute di Catene situata in via Trieste 140. La manifestazione comprende musica, spettacoli e iniziative legate alla cucina, attirando residenti e visitatori della zona. La tradizionale festa si tiene ogni anno e vede la partecipazione di diverse associazioni locali. L’evento si svolge nel quartiere di Marghera, nel comune di Venezia.

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