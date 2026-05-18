Catene in Festa | musica cucina e spettacoli a Marghera
A Marghera si svolge nuovamente “Catene in Festa”, un evento organizzato dalla Parrocchia Madonna della Salute di Catene situata in via Trieste 140. La manifestazione comprende musica, spettacoli e iniziative legate alla cucina, attirando residenti e visitatori della zona. La tradizionale festa si tiene ogni anno e vede la partecipazione di diverse associazioni locali. L’evento si svolge nel quartiere di Marghera, nel comune di Venezia.
Torna anche quest’anno “Catene in Festa”, la tradizionale manifestazione organizzata dalla Parrocchia Madonna della Salute di Catene, in via Trieste 140 a Marghera (Venezia). Il programma si svolgerà dal 22 maggio al 2 giugno 2026 con serate musicali, tornei, cucina, spettacoli e iniziative per. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
For a fake love, he ruined her. Reborn, she slapped him and sent him to hell.
Sullo stesso argomento
'Ponte in Festa': in arrivo un mese tra cucina tipica ferrarese, musica e spettacoliE' iniziato il conto alla rovescia per il grande appuntamento con il ‘Ponte in Festa’, che anche quest'anno, animerà tutte le sere Pontelagoscuro dal...
Dieci candeline in musica, Oida: festa e spettacoliArezzo, 18 marzo 2026 – E' partito il conto alla rovescia per Oida, Orchestra Instabile di Arezzo, che sta per festeggiare i primi dieci anni di...