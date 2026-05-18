Catania 2026 | 22 scuole sfidano i sapori della Sicilia in gara
A Catania nel 2026, ventidue scuole partecipano a una competizione culinaria dedicata ai sapori della Sicilia. I gruppi si sfidano nel creare piatti commestibili che rappresentano le tradizioni gastronomiche dell’isola, utilizzando ingredienti locali come agrumi, pesce e formaggi. La gara mette alla prova le capacità tecniche degli studenti nel combinare le materie prime siciliane, con l’obiettivo di trasformare sapori autentici in creazioni artistiche e commestibili.
? Domande chiave Come faranno i team a trasformare i sapori siciliani in opere commestibili?. Quali ingredienti locali metteranno davvero alla prova la tecnica dei ragazzi?. Chi saranno i nuovi talenti capaci di dominare la pasticceria moderna?. Perché questa sfida è fondamentale per il futuro dei giovani chef?.? In Breve 22 team composti da due aspiranti pastry chef ciascuno competono a Catania.. Prove tecniche prevedono 12 mignon, 12 cioccolatini e 12 praline ai frutti siciliani.. Matteo Cutolo e la FIPGC collaborano con il Ministero dell'Istruzione e del Merito.. L'evento dal 25 al 27 maggio mira a connettere scuola e mercato lavorativo..... 🔗 Leggi su Ameve.eu
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