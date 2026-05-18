Casting record per L’Avvocato Malinconico 3 | folla al Teatro Augusteo di Salerno

Questa mattina al Teatro Augusteo di Salerno si sono svolti i casting per la terza stagione della serie tv L’Avvocato Malinconico. Numerosi attori si sono presentati per partecipare alle selezioni, creando una lunga fila all’ingresso del teatro. Gli organizzatori hanno avviato le procedure di selezione, con i partecipanti che hanno effettuato le prove davanti alla giuria. L’evento ha attirato un’ampia partecipazione di candidati, confermando l’interesse per la produzione televisiva.

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Grande entusiasmo questa mattina al Teatro Augusteo di Salerno dove si stanno svolgendo i casting per la terza stagione della serie tv L’Avvocato Malinconico. Fin dalle prime ore del mattino si è registrata una vera e propria affluenza record: secondo le prime stime, sarebbero già quasi 400 le. 🔗 Leggi su Salernotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento Terza stagione di Vincenzo Malinconico: al via i casting a SalernoTutto pronto per i casting in vista della terza stagione di Vincenzo Malinconico. Primo Maggio a Salerno, torna l’1MayDay al Teatro AugusteoSalerno si prepara a celebrare il Primo Maggio con la nona edizione dell’1MayDay, il tradizionale appuntamento dedicato a musica, partecipazione e... Avvocato Malinconico, al via i casting a Salerno: anticipazioni sulla terza stagione della serie con Massimiliano GalloL’avvocato più sgangherato di Salerno sta per tornare. L’inizio delle riprese della terza stagione di Vincenzo Malinconico- avvocato di insuccesso, tratto dai romanzi di ... ilmattino.it Malinconico. L’avvocato arriva a teatroCASTELFIORENTINODa personaggio letterario prima a televisivo poi, adesso Vincenzo Malinconico approda anche in teatro. A dare vita sul palco all’avvocato d’insuccesso dalle vicende sgangherate e dalla ... lanazione.it