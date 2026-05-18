Casting a Salerno | si cercano nuovi volti per la serie Malinconico

? Punti chiave Chi sono i profili cercati per la nuova stagione?. Dove si svolgono esattamente le audizioni a Salerno?. Come funziona la selezione per figuranti e ruoli speciali?. Perché la produzione punta proprio sui volti locali?.? In Breve Audizioni al Teatro Augusteo di Salerno il 18 e 19 maggio 2026.. Candidati ricercati tra i 18 e i 74 anni per ruoli e comparse.. Cast include attori Lina Sastri, Michele Placido e Teresa Saponangelo.. Produzione Viola Film S.r.l. garantisce retribuzione per l'attività sul set.. A Salerno si aprono oggi i casting per la terza stagione di Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso, con audizioni previste presso il Teatro Augusteo fino a domani 19 maggio 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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