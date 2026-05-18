A Castiglion Fiorentino si discute di un possibile cambiamento nel panorama locale, con il sindaco che apre alla possibilità di sviluppare il settore delle discoteche, mentre alcuni cittadini stanno già prenotando i primi tavoli nei locali più esclusivi. Nel frattempo, l’opposizione teme che questa apertura possa portare a un’accelerazione delle procedure di autorizzazione, in particolare da parte del Ministero della Techno. La proposta mira a trasformare l’area in una sorta di Ibiza, con un minor numero di fabbriche e un’attenzione rivolta a un’offerta di intrattenimento più vivace.

Il sindaco apre alle discoteche, i cittadini già prenotano il tavolo al privè del Cilone. Rinascimento Castiglionese: “Prima il centro giovani, poi la palla stroboscopica” A Castiglion Fiorentino ormai la politica si fa direttamente su Facebook, tra una benedizione ai cantieri, una foto col tramonto e una visione urbanistica degna di un dj set anni Novanta. Il sindaco Mario Agnelli, in un post che ha già fatto vibrare i subwoofer della Valdichiana, ha infatti lanciato l’idea destinata a cambiare il volto del paese: più discoteche per tutti. “Una volta c’era l’imbarazzo della scelta”, scrive il sindaco, evocando probabilmente un glorioso passato fatto di drink fluorescenti, motorini parcheggiati storti e ragazzi che rientravano alle 6 dicendo “siamo stati a studiare”. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Castiglion Fiorentino sogna Ibiza: “Meno fabbriche, più cubiste”. Opposizione teme apertura del Ministero della Techno

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