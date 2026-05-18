Castelli Romani | sequestrati pigmenti scaduti e chiusa una frutteria

A Genzano, i carabinieri hanno sequestrato pigmenti scaduti trovati in uno studio e hanno chiuso una frutteria ad Ariccia dopo aver riscontrato irregolarità. Durante le operazioni, sono stati ispezionati vari locali e sono stati trovati prodotti non conformi alle normative. Le forze dell’ordine hanno inoltre verificato la presenza di lavoro nero in alcune attività commerciali del territorio. Le indagini proseguono per chiarire eventuali illeciti legati alla gestione dei materiali e alle condizioni di lavoro.

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