Castelli Romani | sequestrati pigmenti scaduti e chiusa una frutteria
A Genzano, i carabinieri hanno sequestrato pigmenti scaduti trovati in uno studio e hanno chiuso una frutteria ad Ariccia dopo aver riscontrato irregolarità. Durante le operazioni, sono stati ispezionati vari locali e sono stati trovati prodotti non conformi alle normative. Le forze dell’ordine hanno inoltre verificato la presenza di lavoro nero in alcune attività commerciali del territorio. Le indagini proseguono per chiarire eventuali illeciti legati alla gestione dei materiali e alle condizioni di lavoro.
?? Punti chiave Cosa si nascondeva tra i flaconi sequestrati nello studio di Genzano? Come hanno operato i carabinieri per smascherare il lavoro nero ad Ariccia? Quali rischi correvano i clienti dello studio di tatuaggi a Genzano? Perché i bar e le sale slot di Ariccia sono stati sanzionati??? In Breve Sequestrati 12 flaconi di pigmenti scaduti presso uno studio di tatuaggi a Genzano. Sanzione di 6.100 euro e chiusura frutteria ad Ariccia per lavoro irregolare. Bar e sala slot ad Ariccia sanziona . 🔗 Leggi su Ameve.eu
Sullo stesso argomento
Ai Castelli torna l’Arte di Giovanni Pierluigi da Palestrina. Al via la rassegna “Fede e Bellezza” promossa dal Sistema Castelli RomaniPoiché gli studi storici collocano la nascita di Palestrina con pari probabilità nel 1525 o nel 1526, il 2026 rappresenta a pieno titolo un anno...
Attirata nella trappola, picchiata e rapinata. L'incubo di una donna ai Castelli RomaniHa attirato una donna in un'abitazione, con il pretesto di trascorrere una serata in compagnia.
Tatuaggi con pigmenti scaduti e lavoratori in nero nella frutteria: raffica di sanzioni ai Castelli romaniLe verifiche dei carabinieri in alcuni attività, dove sono state riscontrate irregolarità anche sul versante della sicurezza ... romatoday.it