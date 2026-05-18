Caso politico all’Eurovision 2026 | il capo della tv moldava si dimette per i voti bassi a Romania e Ucraina
Il direttore della tv di Stato di un paese dell’Est europeo si è dimesso in seguito alle polemiche nate dopo la finale dell’Eurovision 2026. La decisione è arrivata dopo che si sono sollevate critiche riguardo ai voti assegnati dalla giuria nazionale, che avrebbe dato punteggi bassi a due dei paesi alleati. Le tensioni hanno coinvolto anche altri aspetti della trasmissione, portando alle dimissioni del dirigente coinvolto. La vicenda si inserisce in un quadro di discussioni più ampie sul ruolo delle preferenze politiche nel contest musicale.
Il direttore della tv di Stato della Moldavia, Vlad Turcanu, si è dimesso dopo le polemiche interne scoppiate dopo la finale dell'Eurovision 2026: sotto accusa i voti della giuria nazionale, che avrebbe assegnato voti bassi ai Paesi alleati Romania e Ucraina. Le parole del manager: "Fatto insolito e grave". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Eurovision 2026 | RECAP ALL 35 SONGS
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