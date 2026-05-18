Caso politico all’Eurovision 2026 | il capo della tv moldava si dimette per i voti bassi a Romania e Ucraina

Il direttore della tv di Stato di un paese dell’Est europeo si è dimesso in seguito alle polemiche nate dopo la finale dell’Eurovision 2026. La decisione è arrivata dopo che si sono sollevate critiche riguardo ai voti assegnati dalla giuria nazionale, che avrebbe dato punteggi bassi a due dei paesi alleati. Le tensioni hanno coinvolto anche altri aspetti della trasmissione, portando alle dimissioni del dirigente coinvolto. La vicenda si inserisce in un quadro di discussioni più ampie sul ruolo delle preferenze politiche nel contest musicale.

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