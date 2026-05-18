Caso La Russa jr selfie video e chat inedite Un'amica | Penso l'abbia drogata potrei far saltare il governo
Nuove evidenze emerse nel caso di Leonardo Apache La Russa e Tommaso Gilardoni, dopo che il procedimento per violenza sessuale è stato archiviato. Sono stati resi noti selfie, video inediti e conversazioni chat che coinvolgono i due. Un’amica ha dichiarato di aver pensato che La Russa potesse essere stato drogato, aggiungendo che questa situazione potrebbe avere ripercussioni politiche. La vicenda resta al centro dell’attenzione pubblica e giudiziaria.
Selfie, video inediti e chat riaccendono l'attenzione sul caso di Leonardo Apache La Russa e l'amico Tommaso Gilardoni dopo l'archiviazione del procedimento per violenza sessuale. "L'ha drogata lui", scrive un'amica. "Ci pensi potrei far saltare il governo". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sullo stesso argomento
L’incontro tra Cirielli (Fdi) e l’ambasciatore russo diventa un caso, Pd: “Governo si riavvicina a Mosca?”Esplode la polemica per l'incontro riservato che il viceministro Cirielli ha avuto con l'ambasciatore russo Paramonov, avvenuto settimane fa, a...
Scomparsa Elena Rebeca Burcioiu, il racconto dell’amica: “Un ragazzo giovane l’ha fatta salire in auto”Il racconto a Chi l'ha visto? dell'amica di Elena Rebeca Burcioiu, la 21enne scomparsa ormai da quasi 10 giorni tra Foggia e San Severo: "L'ha presa...
Caso La Russa jr: foto inedite, audio e una testimone che fa tremare il governo Il caso giudiziario che vede coinvolto Leonardo Apache La Russa, terzogenito del Presidente del Senato Ignazio La Russa, torna prepotentemente al centro del dibattito pubblico c - Facebook facebook
Adesso , @reportrai3 riapre la storia del processo a #LaRussa jr. La ragazza che denunciò Apache per stupro ricorre alla Corte Europea per ottenere #Giustizia. L' ostracismo della vittima fu avviato da La Russa che, interrogato il figlio, lo assolse pubblicamen x.com
Caso La Russa jr, per il revenge porn la presunta vittima chiede 50 mila euro di provvisionale: che cosa significa?È approdato davanti al giudice per l’udienza preliminare il caso che vede coinvolti Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato Ignazio La Russa, e l’amico Tommaso Gilardoni, accusati ... affaritaliani.it
Caso La Russa, nuove foto e audio sul processo per stupro. Una testimone: Rischio di far cadere il governoIl caso di Leonardo Apache La Russa approda alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo con un ricorso della difesa della giovane ... fanpage.it