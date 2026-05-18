Caso La Russa jr selfie video e chat inedite Un'amica | Penso l'abbia drogata potrei far saltare il governo

Nuove evidenze emerse nel caso di Leonardo Apache La Russa e Tommaso Gilardoni, dopo che il procedimento per violenza sessuale è stato archiviato. Sono stati resi noti selfie, video inediti e conversazioni chat che coinvolgono i due. Un’amica ha dichiarato di aver pensato che La Russa potesse essere stato drogato, aggiungendo che questa situazione potrebbe avere ripercussioni politiche. La vicenda resta al centro dell’attenzione pubblica e giudiziaria.

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