Caso geopolitico all’Eurovision 2026 | il capo della tv moldava si dimette per i voti bassi a Romania e Ucraina

Il direttore della televisione di Stato di un paese dell’Est europeo si è dimesso in seguito alle critiche ricevute dopo la finale dell’Eurovision 2026. La decisione è arrivata dopo che si sono sollevate polemiche riguardo ai voti assegnati dalla giuria nazionale, in particolare verso i concorrenti di Romania e Ucraina, che hanno ottenuto punteggi bassi. La vicenda ha suscitato discussioni sul ruolo delle preferenze nelle votazioni e ha portato alle dimissioni del dirigente coinvolto.

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