Caso geopolitico all’Eurovision 2026 | il capo della tv moldava si dimette per i voti bassi a Romania e Ucraina
Il direttore della televisione di Stato di un paese dell’Est europeo si è dimesso in seguito alle critiche ricevute dopo la finale dell’Eurovision 2026. La decisione è arrivata dopo che si sono sollevate polemiche riguardo ai voti assegnati dalla giuria nazionale, in particolare verso i concorrenti di Romania e Ucraina, che hanno ottenuto punteggi bassi. La vicenda ha suscitato discussioni sul ruolo delle preferenze nelle votazioni e ha portato alle dimissioni del dirigente coinvolto.
Il direttore della tv di Stato della Moldavia, Vlad Turcanu, si è dimesso dopo le polemiche interne scoppiate dopo la finale dell'Eurovision 2026: sotto accusa i voti della giuria nazionale, che avrebbe assegnato voti bassi ai Paesi alleati Romania e Ucraina. Le parole del manager: "Fatto insolito e grave". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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