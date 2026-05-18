Caso database | il poliziotto nega il traffico di dati e i pagamenti

Un poliziotto coinvolto in un caso di database ha negato di aver effettuato traffico di dati o pagamenti illeciti. La vicenda si concentra su oltre un milione di accessi non autorizzati a un sistema informatico. Sono emersi interrogativi su come siano stati possibili così tanti accessi senza autorizzazione e sul collegamento tra depositi bancari e un evento di lutto. Le indagini continuano a cercare chiarimenti su questi aspetti.

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?? Punti chiave Come si spiegano oltre un milione di accessi non autorizzati? Cosa nasconde la coincidenza tra i depositi bancari e il lutto? Chi ha impartito gli ordini per le consultazioni ai database? Come può un singolo agente gestire un traffico di dati così vasto??? In Breve Oltre 1 milione di consultazioni non autorizzate ai database sono sotto indagine. L'indagato giustifica i depositi bancari con l'eredità dei genitori scomparsi. Caiazzo attribuisce le consultazioni informatich . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso database: il poliziotto nega il traffico di dati e i pagamenti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento Caso Rogoredo, Cinturrino nega le accuse: “Sono stato un poliziotto corretto”Omicidio Rogoredo, Carmelo Cinturrino si difende durante l’incidente probatorio: “Ho sparato per paura”, nega pestaggi e accuse di abusi Si è svolta... Il poliziotto Carmelo Cinturrino resta in carcere: il Tribunale del Riesame gli nega i domiciliariI legali del poliziotto Cinturrino avevano avanzato al Tribunale del Riesame la richiesta degli arresti domiciliari per il loro assistito, ma oggi è... Caso Carmelo Cinturrino a Chi l’ha visto | Poliziotto ribadisce: Sparato per paura, non volevo uccidereSi torna sul caso Carmelo Cinturrino a Chi l'ha visto, con tutte le novità sulla vicenda legata all'arresto del poliziotto di Milano Torna Chi l’ha visto questa sera, con il suo classico appuntamento ... ilsussidiario.net Salvini e il caso del poliziotto arrestato, Luca e Paolo: Avevamo detto che casca l'asino? Eccolo...Il caso del poliziotto che ha ucciso un presunto pusher nel boschetto di Rogoredo, a Milano, ha acceso un forte scontro politico. L’agente è stato poi arrestato con l’accusa di omicidio volontario: ... la7.it