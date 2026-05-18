Caso Consob | il ritiro di Freni accende lo scontro politico

Il ritiro di Freni da una carica pubblica ha suscitato reazioni politiche e ha riacceso il dibattito sulla nomina di nuovi incarichi. La questione riguarda anche la possibilità di bloccare la nomina di un candidato specifico attraverso la legge 902014. Le domande principali riguardano il profilo che il presidente del Consiglio europeo intende sostenere e come le norme legislative possano influenzare le decisioni future in questa materia. La situazione rimane al centro di confronti tra diverse forze politiche.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Chi è il profilo che Tajani vuole favorire dopo il ritiro?. Come può la legge 902014 bloccare la possibile nomina di Cornelli?. Perché il vuoto di potere alla Consob mette a rischio i mercati?. Quali conseguenze avrà la paralisi delle autorità sulla fiducia degli investitori?.? In Breve Tajani contesta la nomina di Freni citando precedenti come Savona e Vegas.. Legge 90 del 2014 vieta nuove nomine dopo cinque anni di incarico.. Consob opera senza guida ufficiale dall'8 marzo dopo il mandato Savona.. Stallo istituzionale coinvolge anche l'Antitrust con il termine mandato Rustichelli..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Consob: il ritiro di Freni accende lo scontro politico ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Messina, guerra tra liste: il caso firme accende lo scontro politico? Cosa sapere Sud chiama Nord e centrodestra si scontrano a Messina sulla validità delle firme elettorali. Leggi anche: Caso Di Foggia, la buonuscita da 7,3milioni accende lo scontro politico Il ritiro di Freni dalla corsa alla Consob, sberla a Salvini e Giorgetti. Di @carusocarmelo x.com Il ritiro di Freni rende ancora più assurdo il caso Agnes in RaiIl ritiro di Freni dalla corsa alla Consob mette ancora più in evidenza l'ostinazione di Simona Agnes, la cui candidatura alla presidenza Rai sta bloccando la Vigilanza da mesi. lettera43.it Consob, è stallo dopo Freni: Meloni blocca FI all’AntitrustI leader del centrodestra non trovano l’intesa sui vertici degli enti. Tajani lancia Casasco all’Agcm: la presidente prende tempo ... repubblica.it