Casio presenta la nuova serie MTP-B215, una collezione di orologi che si distingue per il suo stile minimalista ispirato al design nipponico. La cassa, caratterizzata da una forma sottile e lineare, si combina con dettagli tecnici che ne aumentano la versatilità e la leggerezza. La linea richiama l’estetica degli anni ’70, mantenendo però un aspetto contemporaneo. La produzione si concentra su materiali e lavorazioni che garantiscono resistenza e praticità senza compromettere l’aspetto elegante.

? Domande chiave Come si concilia il design minimalista con l'eredità dei modelli anni '70?. Quali dettagli tecnici rendono questa cassa così sottile e versatile?. Perché Casio ha scelto di puntare su un prezzo così accessibile?. Chi può indossare questi nuovi modelli grazie alla loro forma particolare?.? In Breve Cassa in acciaio da 39,7×26 mm con spessore ridotto di 7,9 millimetri.. Movimento al quarzo con autonomia della batteria pari a 3 anni.. Prezzo di vendita consigliato per i nuovi modelli fissato a 89,9 euro.. Eredità stilistica citata include il modello AQ-500 degli anni '70.. La filiale italiana di Casio introduce questo mese la nuova serie MTP-B215, segnatempo analogici che puntano sull’equilibrio tra uno stile minimalista e un’eleganza naturale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Casio lancia la serie MTP-B215: l’eleganza minimalista del design nipponico

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