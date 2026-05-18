Enrico Ditto, imprenditore napoletano e figura nota nel dibattito sulla città, ha commentato la questione delle case popolari a Napoli. Ha affermato che queste abitazioni non possono continuare a essere considerate un’emergenza permanente, evidenziando una posizione netta sul problema. La sua opinione si inserisce nel contesto delle discussioni sull’edilizia popolare in città, un tema che da tempo solleva interrogativi sulla gestione e le soluzioni possibili per l’emergenza abitativa.

Tempo di lettura: 2 minuti Enrico Ditto, imprenditore napoletano e voce tra le più ascoltate nel dibattito sul futuro della città, torna a farsi sentire su uno dei nodi più irrisolti della questione urbana partenopea: l’edilizia popolare. “ A Napoli continuiamo a parlare di rilancio, di turismo, di attrattività internazionale. Ma non possiamo costruire una città competitiva ignorando che migliaia di famiglie vivono in alloggi fatiscenti, in lista d’attesa da anni o in occupazioni irregolari che nessuno ha il coraggio di affrontare con serietà,” dichiara Ditto. “L’edilizia residenziale pubblica non è un tema di nicchia: è la spina dorsale di qualsiasi progetto credibile di coesione sociale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Case popolari a Napoli, Ditto: “Non possono restare un’emergenza permanente”

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