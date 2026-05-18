Case a rischio | come le resine proteggono i muri dai cedimenti

Da ameve.eu 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le resine vengono utilizzate per rafforzare le pareti di case soggette a cedimenti, offrendo una soluzione ai problemi di stabilità. È importante capire come riconoscere se un movimento del terreno si traduce in un rischio strutturale o meno, distinguendo tra spostamenti di lieve entità e segnali di danni più gravi. I terreni argillosi, infatti, sono considerati più pericolosi rispetto a quelli sabbiosi perché tendono a gonfiarsi o restringersi con le variazioni di umidità, influenzando la stabilità delle costruzioni.

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? Punti chiave Come distinguere un semplice movimento del terreno da un rischio strutturale?. Perché i terreni argillosi sono più pericolosi di quelli sabbiosi?. Quali segnali invisibili indicano che le fondamenta stanno cedendo?. Come si stabilizza il suolo senza dover scavare o demolire?.? In Breve Terreni argillosi e sabbiosi causano cedimenti per variazioni di umidità o liquefazione sismica.. Segnali come crepe o infissi bloccati richiedono indagini specifiche secondo linee ReLUIS.. Tecnica Systab utilizza iniezioni di resina bicomponente tramite piccoli fori nelle fondazioni.. Monitoraggio laser e prove geotecniche garantiscono la stabilità del nodo terreno-fondazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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