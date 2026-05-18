Casa della Cultura devastata Struttura abbandonata rifugio per vandali | FOTO

La Casa della Cultura “Caianiello” di Aversa si presenta ora in uno stato di totale abbandono, con pareti danneggiate e arredi saccheggiati. La struttura, chiusa da diversi anni, è stata vandalizzata e lasciata senza manutenzione, attirando individui che hanno provocato danni e occupato gli spazi in modo illecito. Le fotografie mostrano chiaramente i segni di abbandono e di incursioni, riflettendo il degrado accumulato nel tempo. La situazione ha suscitato reazioni tra i residenti e le autorità locali.

La Casa della Cultura “Caianiello” di Aversa devastata e saccheggiata dopo anni di chiusura e abbandono. A denunciarlo sono i consiglieri comunali di opposizione Mauro Baldascino, Mario De Michele e Marco Girone, che parlano apertamente di “fallimento politico e amministrativo” e hanno annunciato. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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