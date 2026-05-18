CartaCanta a Napoli i segreti dei cantautori | mostra-rassegna con Eugenio Bennato Luca Zulù Persico Dada’ e Francesco Di Bella

Dal 21 al 22 maggio, presso la Biblioteca Fra Landolfo Caracciolo a Napoli, si tiene una mostra-rassegna dedicata ai cantautori locali. Durante l’evento, quattro artisti della scena musicale partenopea espongono manoscritti e appunti originali che illustrano la creazione dei loro testi. Tra i partecipanti ci sono Eugenio Bennato, Luca “Zulù” Persico, Dada’ e Francesco Di Bella. La manifestazione permette di conoscere da vicino il processo creativo dietro le canzoni più rappresentative di questi artisti.

Dal 21 al 22 maggio, alla Biblioteca Fra Landolfo Caracciolo, quattro grandi artisti dell’attuale scena musicale partenopea raccontano la nascita dei loro testi mostrando manoscritti e appunti originali. Un viaggio, tra parole, fogli e musica curato da Dario Sansone e Daniele Ferraiuolo, promosso. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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