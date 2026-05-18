Carta docente più beneficiari ma cala l'importo | pubblicato il decreto che riduce il bonus a 383 euro
È stato pubblicato il decreto che modifica l'importo della Carta del docente, riducendolo da 500 a 383 euro. Attualmente, circa un milione di persone sono in grado di beneficiarne, ma il numero di beneficiari è aumentato rispetto al passato. La riduzione dell'importo si applica a tutti coloro che utilizzano questa carta per spese legate alla formazione e all'aggiornamento professionale. La novità è stata comunicata ufficialmente attraverso il testo normativo pubblicato sulla gazzetta ufficiale.
Sono un milione le persone che possono usufruire della Carta del docente, ma il valore del bonus scende da 500 a 383 euro. Molte le novità introdotte dal decreto: nuovi beni acquistabili e nuove categorie ammesse al benefit. Secondo i prof però dovrebbe entrare in busta paga. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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