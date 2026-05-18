Carta docente più beneficiari ma cala l'importo | pubblicato il decreto che riduce il bonus a 383 euro

È stato pubblicato il decreto che modifica l'importo della Carta del docente, riducendolo da 500 a 383 euro. Attualmente, circa un milione di persone sono in grado di beneficiarne, ma il numero di beneficiari è aumentato rispetto al passato. La riduzione dell'importo si applica a tutti coloro che utilizzano questa carta per spese legate alla formazione e all'aggiornamento professionale. La novità è stata comunicata ufficialmente attraverso il testo normativo pubblicato sulla gazzetta ufficiale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui