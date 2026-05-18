Carta di identità elettronica apertura straordinaria dell' ufficio anagrafe a Monza | come prenotarsi

Da monzatoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ufficio anagrafe di Monza ha annunciato un'apertura straordinaria in vista della scadenza delle carte d'identità cartacee prevista per il 3 agosto. La misura permette ai cittadini di prenotare un appuntamento per il rilascio della carta di identità elettronica. La possibilità di prenotare è stata comunicata per agevolare le operazioni di rinnovo e garantire un servizio più efficiente in prossimità della data limite. Le modalità di prenotazione sono state rese disponibili attraverso i canali ufficiali dell'ente.

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Una apertura straordinaria in vista della prossima scadenza della validità delle carte d’identità cartacee che avverrà il 3 agosto. Sarà quella prevista per mercoledì 20 maggio per l'ufficio anagrafe di piazza Carducci a Monza.L'apertura straordinaria avverrà dalle 16 alle 18.30 esclusivamente. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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