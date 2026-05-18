Carta di identità elettronica apertura straordinaria dell' ufficio anagrafe a Monza | come prenotarsi

L'ufficio anagrafe di Monza ha annunciato un'apertura straordinaria in vista della scadenza delle carte d'identità cartacee prevista per il 3 agosto. La misura permette ai cittadini di prenotare un appuntamento per il rilascio della carta di identità elettronica. La possibilità di prenotare è stata comunicata per agevolare le operazioni di rinnovo e garantire un servizio più efficiente in prossimità della data limite. Le modalità di prenotazione sono state rese disponibili attraverso i canali ufficiali dell'ente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Una apertura straordinaria in vista della prossima scadenza della validità delle carte d’identità cartacee che avverrà il 3 agosto. Sarà quella prevista per mercoledì 20 maggio per l'ufficio anagrafe di piazza Carducci a Monza.L'apertura straordinaria avverrà dalle 16 alle 18.30 esclusivamente. 🔗 Leggi su Monzatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video comunali, sabato 18 aprile apertura straordinaria dellUfficio anagrafe alla Sesta Porta Sullo stesso argomento Carta di identità elettronica, Muggiò accelera: apertura straordinaria dell’ufficio AnagrafeMuggiò (Monza Brianza), 4 aprile 2026 – Carta di identità elettronica, scatta la corsa contro il tempo: i Comuni della Brianza si attrezzano con open... Servizi: apertura straordinaria dell’Ufficio anagrafe per la carta d’identità elettronicaPisa, 13 aprile 2026 – È in programma per tutta la giornata di sabato 18 aprile, dalle 8. Carta d’Identità Elettronica a Bagheria: al via l’agenda online dal 25 maggio. Nuove modalità di accesso per azzerare le code e migliorare il servizio x.com Il nuovo spot per il rinnovo della Carta d'identità è fatto completamente con l'AI. reddit Open day per la carta di identità elettronica il 16 e 17 maggioPreviste le aperture straordinarie dei municipi V, X, XI e XII, degli ex Punti informativi turistici e del punto di rilascio di via Petroselli 52. Prenotazioni online dalle 9 del 15 maggio su Agenda c ... romasette.it Carta d’identità elettronica a Roma, nuovi open day il 16 e 17 maggio: come prenotare con orari e sediNuovo appuntamento il 16 e 17 maggio 2026 per la carta d’identità elettronica a Roma. Sabato aperti gli uffici anagrafici dei Municipi V, X, XI e XII. Sabato e domenica aperti gli ex Pit del centro, ... fanpage.it