Caro Giachetti da Pannella è finito al pannolone

Da laverita.info 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un messaggio indirizzato a un esponente politico è stato recentemente diffuso online, in cui si fa riferimento a una conversazione tra due figure pubbliche. Nel testo, una persona si rivolge a un collega, esprimendo delusione riguardo a un episodio passato. La comunicazione contiene un tono diretto e informale, e si rivolge alla persona coinvolta per lamentare un comportamento o una decisione presa in passato. L'intero messaggio si concentra sull'espressione di questa insoddisfazione senza ulteriori dettagli o commenti esterni.

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Caro Roberto Giachetti, le scrivo questa cartolina perché confesso che siamo rimasti delusi: quando l’abbiamo vista lì, incatenata al seggio di Montecitorio con le manette comprate al sexy shop, armato di pazienza e di pannolone, ci aspettavamo uno show degno del suo maestro Pannella: resistenza ad oltranza, scoppiettanti provocazioni, fuochi d’artificio mediatici. E invece ancora una volta lei si è dimostrato un Pannella in minore, o come dice qualcuno un Pannella che non ce l’ha fatta: le sono bastate due moine del presidente della Camera Fontana e una telefonata in romanesco di Giorgia Meloni («Ah Ro’.», «Ehi Gio’.») per tornare docile come un gattino. 🔗 Leggi su Laverita.info

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