Carlo Ciccioli contrario all' Area marina protetta | Non serve un nuovo carrozzone burocratico
Durante una discussione pubblica sull’ipotesi di creare un’Area marina protetta nel Conero, l’europarlamentare di Fratelli d’Italia ha espresso il suo dissenso, affermando che non è necessario un nuovo organismo burocratico. Ha inoltre dichiarato di supportare il presidente del Parco Del Conero, che si oppone alla proposta. La questione riguarda la realizzazione di un’area protetta e le possibili implicazioni amministrative. La posizione di Ciccioli si inserisce nel più ampio dibattito in corso sulla gestione e sul futuro del territorio.
ANCONA – Nel bel mezzo del dibattito sull’opportunità o meno di istituire un’Area marina protetta del Conero, irrompe l’europarlamentare Carlo Ciccioli di Fratelli d’Italia che si professa contrario al progetto e porta dunque il proprio sostegno al presidente del Parco Del Conero Luigi Conte. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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