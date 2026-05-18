Carlo Ciccioli contrario all' Area marina protetta | Non serve un nuovo carrozzone burocratico

Durante una discussione pubblica sull’ipotesi di creare un’Area marina protetta nel Conero, l’europarlamentare di Fratelli d’Italia ha espresso il suo dissenso, affermando che non è necessario un nuovo organismo burocratico. Ha inoltre dichiarato di supportare il presidente del Parco Del Conero, che si oppone alla proposta. La questione riguarda la realizzazione di un’area protetta e le possibili implicazioni amministrative. La posizione di Ciccioli si inserisce nel più ampio dibattito in corso sulla gestione e sul futuro del territorio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui