Carburanti rischio rincari | il Governo cerca fondi per il 22 maggio

Il governo sta valutando come coprire i costi legati ai carburanti in vista della scadenza prevista per il 22 maggio. La questione principale riguarda il possibile aumento del prezzo della benzina, che potrebbe verificarsi dopo quella data. Inoltre, si stanno esplorando diverse soluzioni per reperire i fondi necessari, considerando anche l’assenza dell’IVA come elemento di complicazione. Restano ancora da chiarire i metodi con cui il governo intende intervenire per gestire questa situazione.

? Domande chiave Quanto costerà il litro di benzina dopo la scadenza del 22 maggio?. Come farà il Governo a trovare i fondi senza l'IVA?. Perché lo sciopero degli autotrasportatori rischia di bloccare i trasporti?. Quali fonti alternative userà l'esecutivo per evitare il rincaro?.? In Breve Sconto attuale di 6,1 centesimi per benzina e 24,4 per diesel.. Scadenza accise 22 maggio e sciopro autotrasportatori dal 25 al 29 maggio.. Viceministro Edoardo Rixi ipotizza decreto specifico per evitare problemi aiuti di Stato.. Prezzo Brent vicino a 110 dollari al barile con calo diesel a 1,979 euro..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Crisi energetica: rincari, trasporti a rischio e misure tampone del governo Meloni

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