Carabiniere morto a La Spezia i genitori convocati in procura

I genitori del carabiniere morto a La Spezia sono stati convocati presso la procura locale. La procura ha aperto un’indagine sulla vicenda e ha nominato un sostituto procuratore che si occupa del caso. La notizia è stata resa nota dal pubblico ministero, che sta raccogliendo le prime informazioni e ascoltando eventuali testimoni. La morte del militare ha suscitato attenzione e si attendono aggiornamenti sul procedimento giudiziario in corso.

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Tempo di lettura: 2 minuti Il sostituto procuratore di La Spezia Monica Burani, titolare del fascicolo per la morte del maresciallo dei carabinieri Giovanni Sparago, di 25 anni, originario di Curti (Caserta) ma in servizio alla stazione carabinieri di Borghetto Vara, paesino a pochi chilometri dal capoluogo ligure, suicidatosi il 22 aprile scorso con un colpo di pistola alla testa, ha deciso di convocare il padre e la madre del giovane sottufficiale per sentirli. La coppia è stata infatti convocata a La Spezia nell’ufficio del pm, che ha accolto la richiesta avanzata nei giorni scorsi dai legali di fiducia della famiglia Sparago, gli avvocati Gaetano e Raffaele Crisileo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Carabiniere morto a La Spezia, i genitori convocati in procura ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Giovane carabiniere morto in caserma, i genitori convocati in ProcuraI genitori di Giovanni Sparago, maresciallo dei carabinieri di Curti morto a 25 anni nella caserma di Borghetto Vara, sono stati convocati in Procura... Carabiniere si uccide a La Spezia, i genitori: “Indagate per istigazione al suicidio”La Spezia, 28 aprile 2026 – I genitori del maresciallo dei carabinieri in servizio al comando di La Spezia e morto suicida il 22 aprile, hanno... Carabiniere morto a La Spezia, i genitori di Giovanni Sparago convocati in procural sostituto procuratore di La Spezia Monica Burani, titolare del fascicolo per la morte del maresciallo dei carabinieri Giovanni Sparago, di 25 anni, originario di Curti (Caserta) ma in ... ilmattino.it Carabiniere morto in caserma, il Ris indaga sulla tragedia x.com Che corsi conviene fare a 29 anni per evitarmi una vita di lavori non specializzati? reddit Addio a Giuseppe Perria, carabiniere morto a 46 anni per un malore improvviso: lascia la moglie e cinque figliGiuseppe Perria, Appuntato Scelto dei Carabinieri, è morto a 46 anni dopo un malore nel supermercato Dok. Prestava servizio a Venosa e lascia moglie e cinque figli. infodifesa.it