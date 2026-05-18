Capraia il sogno continua Con il Castello basta Boni
Nella partita tra Capraia e Atletica Castello, il risultato si è concluso con un pareggio 1-1. Sabatini ha segnato al 35’ per la squadra di casa, mentre Boni ha pareggiato al 78’. La gara si è giocata su un campo umido, con diverse sostituzioni e alcune interruzioni. Entrambe le formazioni hanno mostrato impegno nel tentativo di portare a casa i tre punti. La partita si è conclusa con un risultato che lascia aperte diverse possibilità per le prossime sfide.
capraia 1 atletica castello 1 CAPRAIA: Sabatini (35’ Gabuzzini), Allegri (78’ Tramacere), Boni, Cioni (105’ Ciulli), Colaianni, Fornai S., Gori (88’ Fornai T.), Grossi (92’ Ferri), Pagliai, Pellegrini (88’ Cassandro), Rosi. A disp.: Bini, Grosso, Marcacci. All.: Gaccione. ATLETICA CASTELLO: Fantini, Crinzi (78’ Taoussi), Di Fruscia M., Vagaggini (61’ Andreucci), Boldrini, Matteini, Megli, Boanini, Di Pasquale, Bartoli, De Rosis (68’ D’Evangelista). A disp.: Guidi, Ermini, Nencioni, Senesi, Di Fruscia J., Arca. All.: Sammarco. Arbitro: Finoia di Firenze. Reti: 67’ Boni; 82’ Taoussi. BADIA A SETTIMO – Prosegue la corsa verso la Prima Categoria del Capraia, che dopo aver chiuso la regular season del girone F di Seconda Categoria alle spalle del Tavola, ieri ha vinto la finale play-off qualificandosi agli spareggi inter-girone. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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