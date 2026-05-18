Capraia il sogno continua Con il Castello basta Boni

Nella partita tra Capraia e Atletica Castello, il risultato si è concluso con un pareggio 1-1. Sabatini ha segnato al 35’ per la squadra di casa, mentre Boni ha pareggiato al 78’. La gara si è giocata su un campo umido, con diverse sostituzioni e alcune interruzioni. Entrambe le formazioni hanno mostrato impegno nel tentativo di portare a casa i tre punti. La partita si è conclusa con un risultato che lascia aperte diverse possibilità per le prossime sfide.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui